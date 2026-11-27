В Москве сообщили об аресте заместителя командующего Воздушно-космическими силами России, государства-агрессора, генерал-полковника Юрия Грехова по делу о коррупции. Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на источники газеты «Коммерсант» в правоохранительных органах.

Мера пресечения в военном суде

По данным издания, в среду судья московского военного суда постановил взять Грехова под стражу. Источники, знакомые с расследованием, сообщили лишь, что дело связано с коррупцией. Конкретные обстоятельства дела не раскрывались. Российские чиновники публично не комментировали сообщения об аресте генерала.

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Служба и санкции ЕС

Грехов занимает должность заместителя командующего Воздушно-космическими силами России с 2021 года. В том же году он получил звание генерал-полковника. До назначения на нынешнюю должность он более десяти лет занимал руководящие командные должности в силах противовоздушной обороны России.

Европейский Союз ввел санкции против Грехова из-за его роли в войне России против Украины. В ЕС отмечали его причастность к российским ударам по гражданской инфраструктуре.

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