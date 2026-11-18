В Москве российские правоохранительные органы государства-агрессора открыли дело о предполагаемом мошенничестве в особо крупном размере против президента театра «Ленком Марка Захарова» Марка Варшавера. В деле также фигурирует 87-летний театральный продюсер Валерий Янклович. Об этом со ссылкой на газету «Коммерсант» сообщает Meduza.

Обыски и документы

Заявление в правоохранительные органы подал один из руководителей «Ленкома». Обыски в театре состоялись 17 ноября. Следователи также обыскали офисы фигурантов и изъяли финансовые документы, касающиеся отношений театра с индивидуальным предпринимателем Янкловичем.

Собеседник «Коммерсанта» в театральной среде заявил, что у 79-летнего Варшавера изъяли всё имущество и ограничили ему выезд из страны. Точные обвинения против Варшавера и Янкловича в настоящее время неизвестны.

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Права на постановки

По данным газеты, Янклович финансировал постановки «Ленкома», а его индивидуальное предприятие владеет правами почти на все спектакли театра, в том числе на постановки Марка Захарова.

Варшавер работал в «Ленкоме» около 40 лет. При художественном руководителе Марке Захарове он отвечал за хозяйственные дела театра. Захаров умер в 2019 году. В январе 2025 года художественным руководителем театра назначили Владимира Панкова, который до этого возглавлял Центр драматического искусства и режиссуры. Тогда же в театре создали должность президента, которую занял Варшавер.

Незадолго до обысков «Коммерсант» со ссылкой на источник писал, что Варшавера вскоре могут уволить с должности.

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