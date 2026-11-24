В Москве, России — государстве-агрессоре, взяли под стражу 57-летнего Антона Линквиста, основателя и генерального директора сети магазинов военного снаряжения «Второй фронт». Дело связывают с предполагаемыми пожертвованиями Фонду борьбы с коррупцией, сообщает Meduza.

Задержание и обвинения

Издание «Осторожно, новости», первым сообщившее о задержании, заявило, что имя Линквиста фигурировало в утечке данных о пожертвованиях фонду. По его информации, предпринимателя задержали 19 ноября, а на следующий день поместили в следственный изолятор.

ТАСС со ссылкой на судебные документы подтвердил задержание. Российские власти предъявили Линквисту обвинение в финансировании экстремистской деятельности по части 1 статьи 282.3 Уголовного кодекса РФ. Санкция этой статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

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Поставки для подразделения ГРУ

Линквист руководит сетью «Второй фронт» с 1995 года. Она продает военное снаряжение и имеет три магазина в Москве.

По данным The Insider, в 2016 и 2017 годах Линквист заключил четыре государственных контракта на общую сумму 2,23 млн рублей с воинской частью №92154. Этот номер соответствует 322-му Центру специального назначения «Сенеж», одному из самых закрытых подразделений ГРУ РФ. Открытые данные, как отмечает The Insider, указывают, что Линквист является третьим по объему поставщиком этого подразделения.

Российские власти в 2021 году признали Фонд борьбы с коррупцией «экстремистской» организацией. С тех пор, по данным Meduza, российские правоохранители возбудили не менее 225 уголовных дел из-за пожертвований фонду. Наказания по таким делам варьировались от крупных штрафов до лишения свободы: в частности, биолога Софию Розенфельд приговорили к трем с половиной годам колонии за два пожертвования по 1 тыс. рублей.

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