В Москве, России — государстве-агрессоре — задержали Дениса Аширова, статс-секретаря и заместителя главы Федерального агентства по делам молодежи, известного как Росмолодежь. Его подозревают в мошенничестве, связанном с государственными контрактами, сообщает The Moscow Times со ссылкой на три источника РБК.

Контракты на 40,5 млн рублей

По данным РБК, следствие проверяет два государственных контракта общей стоимостью 40,5 млн рублей, или около 492 тыс. долларов. Росмолодежь заключила их с частным Университетом «Синергия» в 2023 и 2024 годах.

Аширов занимает должности статс-секретаря и заместителя главы ведомства с июля 2022 года. Следователи изучают его роль в надзоре за исполнением контрактов и согласовании работ университета от имени Росмолодежи. В случае признания виновным в мошенничестве в крупном размере ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

Позиция университета

Университет «Синергия» подтвердил, что расследование касается двух контрактов на разработку онлайн-программ обучения для сотрудников, работающих с молодежью. Программы были посвящены предотвращению негативных социальных явлений.

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В университете заявили, что полностью и в установленные сроки выполнили обязательства по обоим контрактам. По утверждению учреждения, результаты работ прошли экспертизу заказчика, были приняты, а акты о выполнении подписали уполномоченные должностные лица. Университет также отметил, что победил в открытых тендерах с участием семи организаций, а антимонопольные органы не выявили нарушений.

РБК и российские государственные СМИ сообщили, что во время обысков также задержали проректора «Синергии» по региональному развитию Михаила Ерофеева. Университет заявил, что его сотрудникам не предъявляли обвинений.

Росмолодежь формирует молодежную политику России и реализует программы для молодежи, в том числе образовательные форумы и грантовые проекты.

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