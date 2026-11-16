17 ноября в Мозамбике начнется суд над оппозиционным политиком и бывшим кандидатом в президенты Венансиу Мондлане. Ему предъявили пять обвинений, в том числе в публичном призыве к преступлениям, подстрекательстве к коллективному неповиновению и терроризму после выборов в октябре 2024 года. В случае обвинительного приговора Мондлане может грозить более 20 лет лишения свободы, сообщает Deutsche Welle.

Позиция обвинения и защиты

Мондлане отверг все обвинения и заявил, что не призывал к насилию. По его словам, его публичные выступления были направлены на предотвращение насилия. Прокуратура утверждает, что между его призывами в трансляциях в социальных сетях и насилием во время протестов существует связь. Обвинительное заключение основано на его обращениях с призывами к протестам, забастовкам и гражданскому неповиновению.

На президентских и парламентских выборах в октябре 2024 года Мондлане баллотировался при поддержке левой оппозиционной партии Podemos, но не признал официальные результаты. Победителем объявили Даниэла Шапу от партии Frelimo, которая управляет страной с момента обретения независимости в 1975 году.

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Протесты и вопрос прозрачности

После выборов в стране месяцами продолжались демонстрации, забастовки, перекрытия дорог и столкновения с силами безопасности. По данным общественных организаций, погибли более 400 человек; также сообщалось о разграблении или разрушении магазинов и общественных объектов.

Адвокат Балтазар Фаэл, ознакомившийся с обвинительным заключением, выразил сомнение в обоснованности обвинения в подстрекательстве к терроризму. По его мнению, для такого обвинения необходимо доказать правдоподобную связь между высказываниями Мондлане и конкретными насильственными действиями, а также его намерение подстрекать к ним.

Верховный суд также отказал защите в просьбе вести прямую трансляцию заседания. Суд объяснил решение рисками для безопасности участников процесса, возможным влиянием на свидетелей или их запугиванием, а также необходимостью обеспечить надлежащее проведение слушаний. Критики считают это решение ограничением прозрачности процесса.

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