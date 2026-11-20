Исследователи выявили особые паттерны метилирования ДНК в мозге людей, которым диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство. Эти молекулярные метки отличались как от показателей людей без психиатрических диагнозов, так и от изменений, обнаруженных у людей с большим депрессивным расстройством, сообщает Live Science.

Метилирование ДНК относится к эпигенетическим изменениям: оно не изменяет генетический код, но может влиять на активность генов. Исследователи отмечают, что такие особенности могут помочь лучше понять различия в работе мозга людей с ПТСР.

Анализ 302 посмертных мозгов

Ученые проанализировали 302 образца мозга, переданные для исследований после смерти. В выборку вошел 101 мозг людей с диагнозом ПТСР, 101 — людей с большим депрессивным расстройством и 100 — людей без диагностированных психиатрических расстройств. Исследователи также имели доступ к медицинским записям этих людей.

Команда изучала три области мозга: префронтальную кору, миндалевидное тело и гиппокамп. Префронтальная кора связана, в частности, с планированием и принятием решений, миндалевидное тело является важным центром обработки эмоций, а гиппокамп играет ключевую роль в памяти и обучении.

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Отличия от депрессии

По сравнению с мозгом людей без диагностированных расстройств, у людей с ПТСР отличающиеся паттерны метилирования ДНК особенно заметны в префронтальной коре. При большом депрессивном расстройстве, напротив, областью с выраженными различиями метилирования было миндалевидное тело.

При депрессии изменения метилирования преимущественно касались одного и того же набора генов в разных областях мозга. В случае ПТСР такого согласованного паттерна не выявили: набор вовлеченных генов отличался в зависимости от области мозга. Паттерны метилирования также могли различаться в зависимости от пола, этнического происхождения и возраста, в котором человек пережил травматический опыт.

Ограничения исследования

Работа, опубликованная 20 ноября в журнале Cell Reports, не позволяет установить, что именно вызвало выявленные различия. В настоящее время неизвестно, являются ли они следствием ПТСР, фактором риска его развития или результатом других обстоятельств, связанных с расстройством.

Авторы также не учитывали возможное влияние употребления веществ, которое связывают и с ПТСР, и с депрессией и которое тоже может влиять на метилирование ДНК. Поскольку анализировали посмертные образцы, ученые опирались на медицинскую документацию, а не оценивали состояние участников непосредственно.

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