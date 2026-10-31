В Мумбаи, Индия, неизвестные открыли огонь по индийскому актеру Тайгеру Шроффу, ранив его водителя. Предполагаемые нападавшие в голосовом сообщении, взяв на себя ответственность за атаку, заявили о связи с группировкой заключенного гангстера Лоренса Бишноя. При этом полиция эту связь не подтвердила, сообщает Deutsche Welle.

Нападение на Шроффа стало очередным в ряду инцидентов, затронувших известных представителей индийской киноиндустрии, сосредоточенной в Мумбаи и известной как Болливуд. С 2022 года вооруженные люди стреляли по квартире актера Салмана Хана и дому режиссера Рохита Шетти в Мумбаи, а также по дому семьи актрисы Диши Патани на севере Индии. Актер Ранвир Сингх, по данным DW, также якобы получил требование заплатить почти 1,1 млн долларов.

Атаки происходили и за пределами Индии: кафе в канадском городе Суррей, владельцем которого является комик Капил Шарма, трижды подвергалось обстрелам.

Группировка Бишноя

33-летний Лоренс Бишной родом из штата Пенджаб. По словам журналиста Джупиндерджита Сингха, он занимался студенческой политикой в Чандигархе, а после заключения перешел к преступной деятельности. Следователи считают, что Бишной руководит операциями из тюрьмы, используя скрытые телефоны и мессенджеры.

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Согласно материалу, сеть Бишноя действует в нескольких штатах на севере Индии и за ее пределами. В сентябре 2025 года Канада внесла группировку Бишноя в список террористических организаций. В прошлом месяце ФБР включило Сатиндерджита Сингха, известного как Голди Брар, в список десяти наиболее разыскиваемых лиц, предложив до 1 млн долларов за информацию, которая поможет его задержать. Американские прокуроры назвали Брара предполагаемым руководителем структуры Бишноя в Северной Америке.

Отголоски криминальных 1990-х

Эксперты, опрошенные DW, отмечают, что нынешняя ситуация отличается от 1990-х годов, когда криминальные группировки Мумбаи были тесно связаны с Болливудом, инвестировали в кино и вымогали деньги у продюсеров. В 1997 году был застрелен основатель музыкального лейбла T-Series Гульшан Кумар, а в 2000 году был ранен режиссер Ракеш Рошан.

Бывший комиссар полиции Мумбаи Д. Сиванандхан заявил, что в 1998 году в городе за неуплату вымогательств были убиты 101 бизнесмен. В то же время криминальный журналист С. Хусейн Заиди считает, что называть нынешние нападения возвращением криминального контроля над городом было бы преувеличением: в отличие от 1990-х, в Мумбаи сейчас не действуют несколько конкурирующих группировок.

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