В Мумбаи, Индия, звезды Болливуда и их семьи все чаще обращаются к услугам охранников после серии стрельбы и угроз вымогательства денег. Как сообщает Dawn, эти случаи усилили в киноиндустрии опасения относительно возможного возвращения влияния преступных группировок, значительного в 1990-х годах.

Актер и владелец охранного агентства Ронит Рой заявил о резком росте спроса на личную защиту. По его словам, охрану нанимают не только для ведущих актеров, но и для членов их семей и детей.

Стрельба и вымогательства

Среди последних инцидентов — стрельба, направленная против автомобиля актера Тайгера Шроффа в октябре, а также предполагаемое требование 600 тысяч долларов у актера Тушшара Капура. Полиция арестовала 13 человек по законам об организованной преступности в связи с октябрьской стрельбой.

По данным полиции, нападение было направлено на вымогательство денег, демонстрацию влияния группировки и запугивание. Правоохранители также сообщили о слежке за другими известными людьми и объявили в розыск Анила Пандита, которого считают вероятным членом группировки Лоуренса Бишноя. Полиция связывает последнюю волну насилия с этой группировкой.

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Американские прокуроры обвиняют Бишноя, находящегося за решеткой, в управлении глобальной преступной сетью из тюрьмы.

Усиленные меры безопасности

Актер Амитабх Баччан недавно приветствовал поклонников возле своего дома в Мумбаи из-за пуленепробиваемой защитной конструкции. Возле дома Шах Рукх Кхана также усилили охрану перед его днем рождения.

Группировку Бишноя связывают с угрозами в адрес Салмана Кхана из-за утверждений, что актер охотился на антилоп блекбак в 1998 году. Индийские власти также обвиняли членов группировки в стрельбе возле дома Кхана и причастности к убийству политика Бабы Сиддика, имевшего тесные связи с киноиндустрией.

В то же время писатель и бывший журналист-расследователь С. Хуссейн Заиди считает, что некоторые преступники используют репутацию известных гангстеров, чтобы сеять страх. Продюсер Бони Капур предположил, что нынешняя волна насилия будет кратковременной, но подчеркнул, что игнорировать стрельбу нельзя.

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