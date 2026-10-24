В столице Кении Найроби в пятницу днем обрушилось многоэтажное здание, находившееся на этапе строительства. Под завалами могут находиться семь человек, поисково-спасательная операция продолжается, сообщает BBC News.

Людей ищут под обломками

На видео видно, как сначала разрушается нижний этаж здания, после чего обваливается вся конструкция, поднимая облако пыли над прилегающими улицами. По предварительным данным, здание могло иметь 16 или 18 этажей.

В момент обрушения на верхних этажах работали десятки строителей. На кадрах также видно, что внешняя часть здания все еще была окружена строительными лесами.

Представитель Министерства внутренних дел Кении Кипчумба Муркомен заявил, что 66 из 67 строителей, находившихся в здании, смогли выйти невредимыми. Еще один работник получил травмы, не угрожающие жизни.

Пропавшие люди, вероятно, находились в магазинах у основания здания. Чиновники сообщили, что на нижних этажах уже открылись 11 магазинов.

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Вопросы относительно строительных норм

Спасатели работают в районе Истли в Найроби, где бетонные перекрытия обрушившегося сооружения лежат одно на другом. Они распиливают металлические конструкции, чтобы добраться до людей, которые, как считается, оказались под обломками.

По данным газеты Daily Nation, расчистку завалов экскаваторами осложняют опасения, что это может ограничить доступ воздуха для людей под завалами. Поэтому спасатели прекратили использовать такую технику.

Национальное управление строительства Кении заявило, что установило компанию, ведущую застройку, а также архитектора и инженера-конструктора проекта. В то же время ведомство не сообщило, проверялась ли строительная площадка до обрушения.

Губернатор Найроби Сакаджа Джонсон сказал местным СМИ, что владельцы сооружения не имели необходимых документов для его использования. Он призвал предоставить местным властям более широкие полномочия для наказания застройщиков, не соблюдающих утвержденные планы и стандарты безопасности.

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