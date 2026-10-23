В Найроби обрушилось здание, одного человека спасли — The Rio Times

23 октября в торговом районе Истли в Найроби, Кения, обрушилось здание, находившееся на стадии строительства. Одного человека извлекли из-под завалов и доставили в больницу, поисково-спасательная операция продолжалась. Об этом сообщает The Rio Times.

Здание располагалось на 1st Avenue и 9th Street. Власти округа Найроби заявили, что его первый этаж уже использовался, хотя строительство еще не было завершено. Губернатор Найроби Джонсон Сакаджа посетил место обрушения.

Поисковая операция

По словам Сакаджи, спасатели поддерживали связь с некоторыми людьми, которые могли находиться под обломками. В работах были задействованы экскаваторы, отбойные молотки и служебные собаки. К операции присоединились службы округа, Вооруженные силы Кении, Национальный центр операций по ликвидации последствий бедствий и Кенийский Красный Крест.

Полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу, которая, по сообщениям, препятствовала доступу экстренных служб к месту происшествия. Округ призвал жителей пользоваться горячими линиями 1508 и 1199.

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Проверка соблюдения норм

Сакаджа заявил, что сооружение не соответствовало строительным требованиям, а власти намерены принять юридические меры против владельца. Он также сказал, что у здания не было сертификата на ввод в эксплуатацию, необходимого для его использования. В то же время, по данным издания, губернатор отмечал, что разрешение на строительство от округа было выдано.

Губернатор назвал недостаточным сдерживающим фактором штрафы, которые могут составлять всего 5 тысяч кенийских шиллингов, или около 38 долларов США. Причины обрушения должно установить расследование.

Предыдущие обрушения в Найроби

В апреле 2016 года в районе Хурума обрушилось здание; The Star сообщало о 51 погибшем, тогда как The Standard приводило данные о 52 жертвах. В январе 2026 года в районе Саут-Би обрушилось другое здание: погибли двое охранников. Национальное управление строительства Кении указывало, что этот объект не соответствовал требованиям на момент разрушения.

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