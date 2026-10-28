В районе Истли в Найроби, Кения, после обрушения здания 20 человек остаются пропавшими без вести. Спасательная операция продолжается четвертый день, а семьи пропавших ждут у места трагедии на 9-й улице-авеню, где техника разбирает завалы.

Поиски под завалами

Как сообщает Nation Kenya, 52 семьи заявили о пропаже близких после обрушения. По словам комиссара подокруга Найроби-Норт и руководителя межведомственной спасательной группы Саймона Осумбы, 32 пропавших позднее воссоединились со своими семьями.

Спасатели с помощью технических средств проверяют, находились ли остальные 20 человек на месте в момент обрушения. Осумба отметил, что часть сигналов мобильных телефонов привела к разрушенному зданию, поэтому специалисты не исключают, что под обломками могут оставаться люди.

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Операцию ненадолго приостановили в понедельник, однако вечером ее возобновили после того, как спасатели решили проблемы, возникшие во время работ. Со дня обрушения, произошедшего в пятницу, из-под завалов живыми извлекли шестерых человек; двоих из них спасли через два дня после инцидента.

Семьи требуют более быстрых действий

Родные пропавших критикуют национальные власти и администрацию округа Найроби, заявляя о медленной реакции и нехватке оборудования. Сестра одной из пропавших, портнихи Розмари Чепкоеч, рассказала, что семья находится у места обрушения с субботы. По ее словам, женщина недавно начала работать в одном из готовых магазинов на нижнем этаже еще недостроенного сооружения.

Представитель китайской компании Xuzhou Construction Machinery Group Ма Цзимин заявил, что ее оборудование обнаружило под завалами двух человек, которые, по его словам, могут быть живы. Команда компании прибыла на место в понедельник вечером, чтобы помочь спасателям специализированной техникой.

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