В США цены на элитное жилье снижаются в годовом выражении 31 месяц подряд, однако Флорида стала одним из немногих исключений. В октябре ценовой порог, отделяющий 10% самых дорогих объявлений в стране, составил 1 197 014 долларов — на 2,3% меньше, чем годом ранее, сообщает Fortune со ссылкой на исследование Realtor.com.

Пять рынков Флориды среди лидеров роста

Из 43 агломераций, проанализированных Realtor.com, только в 12 цены на премиальное жилье выросли как минимум на 1% за год. Пять из них расположены во Флориде: Нейплс—Марко-Айленд, Норт-Порт—Брейдентон—Сарасота, Кейп-Корал—Форт-Майерс, Майами—Форт-Лодердейл—Вест-Палм-Бич и Тампа—Сент-Питерсберг—Клируотер.

Наибольший рост зафиксирован в агломерации Нейплс—Марко-Айленд: порог входа в верхние 10% объявлений увеличился на 9% — примерно до 3,75 млн долларов. Это более чем втрое превышает общенациональный показатель. Самые дорогие объекты там продавались по медиане на 27 дней быстрее, чем годом ранее. В районе Майами—Форт-Лодердейл—Вест-Палм-Бич этот порог вырос на 4,1%, примерно до 2,3 млн долларов.

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Спрос на фоне меньшего предложения

Старший экономист Realtor.com Энтони Смит отметил, что на большинстве флоридских рынков с ростом цен сокращается предложение домов стоимостью от 1 млн долларов. Меньшее число доступных объектов может поддерживать цены даже на фоне общенационального спада.

На спрос также влияет приток состоятельных американцев в штат. По данным издания, в 2019–2023 годах Флорида получила чистый приток доходов из других штатов на 137 млрд долларов. Среди покупателей дорогих поместий в Южной Флориде названы основатель Amazon Джефф Безос, основатель Citadel Кен Гриффин, глава Meta Марк Цукерберг, а также сооснователи Google Ларри Пейдж и Сергей Брин.

В то же время на некоторых крупнейших рынках страны премиальный сегмент дешевел быстрее: в Сан-Хосе порог для верхних 10% объявлений снизился на 12,1%, в Нью-Йорке—Ньюарке—Джерси-Сити — на 11,3%, а в Сан-Франциско — на 7,1%.

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