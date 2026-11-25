Исследование на обонятельных сенсорных нейронах мышей показало, что гены кластерных протокадгеринов могут транскрибироваться в участках плотно упакованного гетерохроматина, который обычно связывают с подавлением активности генов. Результаты свидетельствуют, что для транскрипции этим генам не обязательно полностью покидать такую хроматиновую среду, говорится в исследовании, опубликованном в Nature.

Молекулярный код нейрона

Протокадгерины — белки клеточной поверхности, которые помогают нейронам различать собственные и чужие отростки и формировать нервные сети. В отдельном нейроне экспрессируется лишь небольшая случайно выбранная комбинация генов протокадгеринов. Она создает своеобразный молекулярный «штрихкод»: отростки с одинаковым набором протокадгеринов распознают и избегают друг друга, а отростки с разными наборами могут взаимодействовать.

У мышей 58 генов протокадгеринов расположены в трех кластерах на участке ДНК длиной примерно один мегабаз на 18-й хромосоме. Во время созревания обонятельных сенсорных нейронов исследователи зафиксировали усиление контактов между разными частями этого локуса, в частности между энхансерами и соответствующими промоторами.

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Уплотнение без остановки транскрипции

Авторы исследования применили метод ORCA для визуализации структуры ДНК в отдельных клетках. Его объединили с флуоресцентной маркировкой РНК и сверхразрешающей микроскопией STORM. В зрелых обонятельных нейронах участки локуса с множеством генов протокадгеринов накапливали H3K9me3 — метку, характерную для гетерохроматина. Ее уровень был примерно втрое выше, чем в горизонтальных базальных клетках-предшественниках.

Участки, отмеченные H3K9me3, образовывали более плотный домен, расположенный ближе к центру локуса. В то же время энхансеры и участки с генами C-типа оставались на периферии и не были отмечены этой меткой. С уплотнением домена увеличивалось и число генов протокадгеринов, экспрессируемых в одной клетке. Наблюдения за отдельными локусами ДНК и вновь синтезированной РНК показали, что транскрипция происходит на ядерных территориях, отмеченных H3K9me3, без нарушения компактной организации домена.

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