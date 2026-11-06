В восточном Непале 6365 беженцев из Бутана, проживающих в районах Джхапа и Моранг, более трёх десятилетий ожидают юридического признания. Без документов, признаваемых властями, они не могут официально работать, открывать банковские счета, регистрировать бизнес, получать высшее образование или профессиональные лицензии, сообщает Kathmandu Post.

Ограничения из-за отсутствия документов

О положении общины говорится в отчёте Peace Initiative Bhutan, подготовленном после поездок в Белданги в районе Джхапа и Патхари в районе Моранг. Представители организации пообщались с более чем 500 беженцами и другими заинтересованными сторонами.

По словам представителя Peace Initiative Bhutan в США Кумара Гурунга, лагеря, где жили беженцы, фактически превратились в поселения. Их жители платят за воду, электричество и вывоз отходов, однако не имеют доступа к возможностям трудоустройства, ведения бизнеса и профессиональной деятельности. Они также сталкиваются с трудностями при получении медицинской помощи и международных поездках.

В отчёте отмечается, что многие люди зависят от финансовой поддержки родственников, неформальной благотворительной помощи и пожертвований. Это ограничивает их возможности достичь экономической самостоятельности.

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Вопросы репатриации и проживания в Непале

Непал начал принимать непалоязычных беженцев из Бутана в начале 1990-х годов. Двусторонние попытки урегулирования не дали результата, а в 2007 году стартовала программа переселения в третьи страны. К 2016–2017 годам более 100 тысяч беженцев переехали, в том числе в США, Австралию и Норвегию. Те, кто не смог или не захотел уехать, остались без окончательного решения относительно своего статуса.

Среди оставшихся есть пожилые люди, одинокие женщины, люди с инвалидностью, семьи, живущие в бедности, а также дети и молодёжь, родившиеся и выросшие в Непале. Представители общины подчёркивают, что для молодого поколения всё важнее возможность законно жить в стране, где они выросли.

Отчёт призывает срочно выдать беженцам удостоверения личности или равнозначные документы, которые дали бы им доступ к работе, банковским услугам, образованию, медицине, регистрации рождения и профессиональной деятельности. Для давних жителей Непала, в частности родившихся в стране, предлагается создать прозрачный правовой механизм получения постоянного проживания, а при соответствующих условиях — гражданства.

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