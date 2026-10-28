В Непале двухдневные выходные, введённые правительством в апреле, способствовали росту внутреннего туризма. Отели и курорты вблизи Катманду сообщают о более активных бронированиях на выходные, пишет Kathmandu Post.

Поездки на выходные

Президент Ассоциации отелей Непала Бинайяк Шах заявил, что туристические привычки непальцев изменились. По его словам, среди популярных направлений для коротких поездок — Покхара, Дхуликхел и Нагаркот вблизи долины Катманду. Чаще путешествуют пары в возрасте от 25 до 45 лет, семьи со школьниками и компании друзей, которые ездят на личных автомобилях.

Менеджер по продажам и маркетингу Mystic Mountain Resort в Нагаркоте Амита Шрешта сказала, что гостям стало проще планировать отдых. Раньше им приходилось выезжать после сокращённого рабочего дня в пятницу, а теперь они могут приехать в субботу и вернуться в воскресенье. По её словам, бронирования на выходные выросли до 40–50%.

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Спрос за пределами долины Катманду

Президент багматийского подразделения Ассоциации отелей Непала Рам Сундар Баке отметил, что отели и курорты теперь иногда бывают полностью забронированы в пятницу и субботу. Туристы также чаще едут дальше от долины Катманду — в район Малкот в Синдхули, Бандипур, Горкху и Нувакот. По его мнению, это стимулирует сельский туризм и продвижение туристических направлений.

Основатель Prakriti Resort and Organic Farm Арун Шрешта сообщил, что количество внутренних туристов и любителей пеших маршрутов в заведении в Хайбунге, округ Синдхупалчок, увеличилось на величину до 50%. В то же время в Дхуликхеле эффект новой политики сдерживают задержки дорожного проекта Бхактапур—Сурьябинааяк—Дхуликхел, а также последствия наводнений и оползней.

В Ассоциации отелей Непала считают, что продлённые выходные формируют культуру внутренних путешествий, популяризируют менее известные направления и поддерживают местную экономику — от фермеров и транспортных операторов до отелей.

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