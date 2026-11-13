В Непале микроавтобус, следовавший из Катманду, упал примерно на 700 метров вниз по склону возле Чисапанигадахи в муниципалитете Бхимпхеди округа Макаванпур. Авария произошла около 5:45 в четверг. Погибли 14 человек — водитель и 13 пассажиров, сообщает Kathmandu Post.

В транспортном средстве, рассчитанном на 14 мест, находились 20 человек вместе с водителем. По данным полиции, после ДТП семерых пострадавших доставили в больницу в Хетауде: двоих уже выписали, двое продолжают лечение там, еще троих направили в больницу в Бхаратпуре.

Версии причин аварии

Полиция пока не установила причину катастрофы. Предварительно правоохранители рассматривают перегрузку микроавтобуса и усталость водителя после ночной работы. По их данным, автомобиль в среду вечером перевозил пассажиров из Сарлахи в Катманду, а около 2:00 в четверг снова отправился с пассажирами в направлении Хетауды.

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Выживший пассажир Санджай Ядав предположил, что водитель мог заснуть за рулем. По его словам, микроавтобус остановился в Чисапанигадахи, а когда продолжил движение, резко дернулся и упал вниз по склону. Глава окружной дорожной полиции в Хетауде Рамеш Биста заявил, что дорога на месте аварии была широкой и не имела очевидных опасных особенностей.

Расследование аварии

Администрация округа Макаванпур создала комиссию для расследования аварии. Она должна выяснить причины ДТП, оценить состояние дороги и возможные риски для безопасности, а также предложить меры по предотвращению подобных случаев. Комиссии дали семь дней на подготовку отчета.

13 погибших были жителями Сундарпура в округе Сарлахи, где семьи готовились к празднику Чхатх. Большинство из них работали в сфере торговли овощами и фруктами в Катманду.

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