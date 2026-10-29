В Непале правительство 16 октября назначило буддийскую монахиню и певицу Ани Чойинг Дролму заместителем председателя Фонда развития Лумбини. Должность оставалась вакантной почти пять месяцев. Назначение вызвало критику из-за нерешенных вопросов, касающихся ее гражданства и финансовых операций, сообщает Kathmandu Post.

Вопросы о гражданстве

Дролма получила гражданство Непала по происхождению 31 мая 1989 года, указав своим отцом Канча Бахадура Ламу. В декабре 2019 года Праман Сингх Лама, сын мужчины, указанного в документе, обратился в полицию Катманду с жалобой на обстоятельства получения ею гражданства. Он заявил, что его отец умер в 1982 году и не имел родственных связей с Дролмой.

Полиция запросила у районной администрации Катманду копию свидетельства о гражданстве. Учреждение сообщило, что не хранит копии дубликатов, но передало копию реестра с первоначальной записью. Расследование не продвинулось дальше; полицейский, работавший тогда в ведомстве, заявил, что его контракт не продлили после указания руководства.

Дополнительные вопросы вызвала автобиография Дролмы, в которой она написала, что ее родители покинули Тибет в середине 1950-х годов. Старший адвокат Динеш Трипати заявил, что эти сведения могут иметь значение в суде, если будет возбуждено дело о законности приобретения гражданства по происхождению.

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Финансовое расследование

В мае 2018 года Подразделение финансовой разведки центрального банка Непала проверило поступления на счет Дролмы в существовавшем тогда Mega Bank, поскольку происхождение средств установить не удалось. Материалы передали в Департамент расследований по отмыванию денег, который заморозил счет и начал проверку.

Согласно данным проверки, в мае 2018 года на счет поступили три перевода от лиц, идентифицированных как жители Гонконга: 579 980, 539 980 и 529 980 долларов. Их общая сумма составила 1,649 млн долларов. Высокопоставленный сотрудник департамента сообщил, что расследование формально не закрыто, но сейчас не ведется.

Дролма в видеообращении отвергла утверждения о ее гражданстве, возможном отмывании средств и транзакции на 180 млн непальских рупий, назвав их попыткой дискредитировать ее. Она заявила, что не предавала страну, и предложила проверить наличие дела в Департаменте расследований по отмыванию денег и центральном банке Непала.

Протесты против назначения

После назначения в Катманду и Лумбини прошли протесты с требованием отменить кадровое решение. Полиция округа Рупандехи задержала координаторов кампании Save Lumbini Акрама Хана и Ваджуддина Мусалмана, заявив, что они нарушали общественный порядок. Участники кампании также требуют беспристрастной проверки вопросов о гражданстве Дролмы и происхождении средств, переведенных из-за границы.

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