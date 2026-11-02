В конце прошлой недели в деревне Дингбоче в Непале произошел крупный пожар в отеле Hotel Good Luck, расположенном на популярном туристическом маршруте к базовому лагерю Эвереста. Все гости и сотрудники заведения были эвакуированы, о погибших или пострадавших не сообщалось, сообщает Anadolu Agency.

Вероятная причина возгорания

По сообщениям местных СМИ, полиция подозревает, что пожар мог быть вызван взрывом газового баллона на кухне отеля. Во время пожара над заснеженным гималайским ландшафтом поднимались густые клубы дыма.

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Снегопад осложнил тушение

Обильный снегопад в регионе осложнил тушение огня и не позволил задействовать вертолеты для спасательных или других операций реагирования. В отеле 17 номеров, и он является известной остановкой для акклиматизации альпинистов и туристов, следующих по маршруту в район Эвереста.

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