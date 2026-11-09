В столице Непала Катманду 8 ноября отметили Кукур Тихар — традиционный день почитания собак. Мероприятие организовала первая леди Непала Сабина Кафле, чтобы воздать собакам должное за их преданность и дружбу, а также привлечь внимание к благополучию животных, сообщает ECNS.

Традиция и защита животных

По словам Кафле, празднование должно представить миру культурные традиции Непала и побудить людей относиться к животным с таким же уважением в повседневной жизни, как и во время фестиваля.

Министр культуры, туризма и гражданской авиации Непала Ганеш Паудел заявил, что Кукур Тихар отражает заложенное в непальских традициях уважение к жизни. Он предложил добиваться международного признания праздника как Международного дня родства с собаками и сострадания к животным.

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Министр также призвал улучшить благополучие собак с помощью вакцинации, программ стерилизации и усиления законодательства о защите животных.

Тика для поисково-спасательной собаки

Во время церемонии поисково-спасательной собаке Вооруженной полиции Непала нанесли на лоб тику — знак благословения. Так отметили ее работу в спасательных операциях после оползня 26 августа.

Кукур Тихар традиционно приходится на второй день пятидневного фестиваля Тихар. В этот день собакам надевают венки из бархатцев, наносят тики и угощают специальной пищей. Во время Тихара также проводят ритуалы в честь ворон и коров, поклоняются богине Лакшми и отмечают связь между братьями и сестрами.

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