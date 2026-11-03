В Непале столкнулись вертолеты, погиб гражданин Индии — The Hindu

В Непале во время посадки столкнулись два вертолета, в результате чего погиб 47-летний гражданин Индии Васант Кумар Баларарамарарамаду. Инцидент произошел 3 ноября на вертолетной площадке в Периче, в районе Солукхумбу.

Столкновение во время посадки

По данным The Hindu, вертолеты авиакомпаний Fishtail Air и Air Dynasty столкнулись примерно в 08:11 по местному времени. Это произошло в четвертом округе сельского муниципалитета Кхумбу-Пасанг-Лхаму.

Баларарамарарамаду находился на борту вертолета Fishtail Air. По информации полиции Непала, его тело доставили в больницу в Лукле.

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Раненых доставили в Катманду

Также пострадал 49-летний Шайлеш Кришна Пател — уроженец Индии, проживающий в Новой Зеландии и летевший тем же вертолетом. Вертолетом компании Prabhu Helicopter его доставили в больницу Mediciti в Катманду.

Травмы также получили непальские пилоты Рабиндра Праджапати из Fishtail Air и Праджвал Кей-Си из Air Dynasty. Их также перевезли в Катманду для дальнейшего лечения. Периче расположен на маршруте к базовому лагерю Эвереста, примерно в 150 километрах к северо-востоку от Катманду.

Полиция сообщила, что точное число пассажиров, находившихся на борту двух вертолетов во время столкновения, еще устанавливается.

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