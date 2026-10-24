В Непале спасатели обнаружили тела двух японских альпинистов, которые более недели считались пропавшими без вести на удаленной гималайской вершине Гангапурна-Вест. Тела нашли на высоте около 6300 метров, сообщает The Japan Times.

Попытка первого восхождения

Альпинисты пытались совершить первое восхождение на Гангапурну-Вест высотой 7140 метров в альпийском стиле. Связь с ними пропала после 15 октября.

Поисковую операцию начали после того, как 18 октября они не вернулись в базовый лагерь, как планировалось. Кумар Чхетри из Cosmo Adventure, компании, которая предоставляла экспедиции логистическую поддержку, сообщил, что сначала поисковая группа увидела места их лагерей, а через несколько дней — рюкзак и веревки.

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Тела доставили в Катманду

Тела альпинистов извлекли и доставили в Катманду. Дальнейшие действия будут зависеть от решения их семей, отметил Чхетри.

В Непале для восхождений открыты 462 вершины, около 100 из них до сих пор не были покорены.

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