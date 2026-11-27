Buffalo Bills победили Kansas City Chiefs со счётом 13:10 в матче НФЛ благодаря 57-ярдовому филд-голу Тайлера Басса с финальной сиреной. Этот результат позволил «Баффало» улучшить лучший показатель в Американской футбольной конференции до 10 побед при одном поражении.

Решающий филд-гол

По данным Sky Sports, за 15 секунд до завершения игры Chiefs закончили свою атаку без набранных ярдов. Их пант с собственной 11-ярдовой линии частично задел Джо Андрессен. Грег Дортч подобрал мяч и вернул его на 17 ярдов до 39-ярдовой линии Kansas City, когда до конца оставалось четыре секунды.

Примерно за 12 минут до этого Басс также реализовал филд-гол с 54 ярдов и сравнял счёт — 10:10. Кикер Chiefs Харрисон Баткер чуть более чем за пять минут до завершения не реализовал попытку с 46 ярдов, которая могла вывести его команду вперёд.

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Игра в дождь и холод

Джеймс Кук набрал 117 ярдов на выносах и занёс тачдаун после забега на пять ярдов. Единственный тачдаун Kansas City записал на свой счёт Эмметт Джонсон: он набрал 72 ярда на выносах и занёс мяч после забега на один ярд.

Квотербек Buffalo Джош Аллен выполнил 10 из 21 передачи на 81 ярд и допустил два перехвата — оба произошли в пределах 20-ярдовой линии Chiefs. Патрик Махоумс из Kansas City завершил матч с 16 точными передачами из 29 на 174 ярда. Матч проходил под дождём и при холодном ветре, а ощущаемая температура достигала минус 5.

Bills одержали седьмую победу подряд и повторили свой лучший старт сезона с 1991 года. В седьмой встрече команд в регулярном чемпионате с 2020 года Buffalo довели баланс противостояния до 6:1, в том числе выиграли шестой матч подряд у Chiefs. В то же время в плей-офф Chiefs имеют преимущество 4:0.

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