В Нидерландах правительственная коалиция оказалась под значительным давлением после того, как центристская D66 и правоцентристский Христианско-демократический призыв (CDA) договорились с оппозицией о поддержке налогового плана, оставив в стороне третьего партнёра по коалиции — VVD.

Соглашение по налогам

Как сообщает Politico Europe, перед парламентскими дебатами и голосованием в четверг D66 во главе с премьер-министром Робом Йеттеном и CDA достигли соглашения с прогрессивными оппозиционными партиями PRO и Volt. Договорённость предусматривает перенос примерно 1 млрд евро налоговой нагрузки с имущества на доходы.

Это изменение отвечает одному из ключевых требований PRO — крупнейшей оппозиционной партии. Соглашение оставило VVD, входящую в коалицию вместе с D66 и CDA, в стороне от договорённости.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Реакция VVD

Лидер VVD Дилан Йешильгёз вечером в среду заявила, что была удивлена договорённостью. Она назвала её плохой для Нидерландов и противоречащей коалиционному соглашению.

Йешильгёз также заявила: если D66 и CDA проголосуют вместе с PRO и Volt, коалиции придётся оценить возможность продолжения сотрудничества. Позднее в среду D66 и CDA сообщили, что будут придерживаться договорённости и не станут её пересматривать.

Ожидается, что Йеттен примет участие в дебатах и голосовании в Палате представителей, из-за чего пропустит встречу Европейского политического сообщества в Дублине. Коалиция D66, VVD и CDA является правительством меньшинства: она располагает 66 из 150 мест в Палате представителей и 22 из 75 мест в Сенате.

Читай нас в