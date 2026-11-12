Исследователи из медицинского центра Университета Радбауда в Неймегене, Нидерланды, проанализировали препараты для длительного медикаментозного лечения депрессии. Эсциталопрам, дулоксетин и агомелатин особенно хорошо проявили себя в анализе, сообщает Der Spiegel.

115 исследований и более 30 тысяч участников

Научная группа под руководством Генрикуса Руе и Паула ван Хаарена опубликовала анализ в журнале The Lancet Psychiatry. Авторы изучили 54 231 материал об антидепрессантах в различных базах данных и отобрали 115 исследований с общим числом 30 428 участников.

Отобранные работы позволили оценить долгосрочную эффективность препаратов и готовность пациентов продолжать терапию. Референтным препаратом в исследовании был флуоксетин, который выбрали для сравнения как первый селективный ингибитор обратного захвата серотонина, получивший широкое применение в клинической практике.

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Различия в прекращении лечения

Пациенты, принимавшие эсциталопрам или дулоксетин, реже прекращали лечение, чем те, кому назначили флуоксетин. Напротив, прием ребоксетина и милнаципрана чаще прекращали досрочно. Дополнительный анализ также выявил больше случаев прекращения лечения бупропионом по сравнению с флуоксетином.

В целом бупропион и ребоксетин показали более слабые результаты. В то же время исследователи отметили, что для обоснованных выводов относительно других препаратов необходимы дополнительные исследования. Генрикус Руе подчеркнул, что выбор антидепрессанта должен быть индивидуальным: врачи должны учитывать соотношение пользы препарата и его побочных эффектов для каждого пациента.

Авторы также сослались на предыдущий обзор, согласно которому сочетание антидепрессантов с психотерапией, а также психотерапия без медикаментов имеют более высокую вероятность длительного эффекта, чем лечение только антидепрессантами.

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