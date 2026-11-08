В Нидерландах судебные исполнители, действовавшие от имени Jaguar Land Rover, в августе изъяли цифровые записи в офисах китайского автопроизводителя BYD в Схидаме и Хофддорпе, сообщила The Guardian со ссылкой на The Sunday Times.

Иск по поводу модели Ti7

Изъятие произошло перед судебным разбирательством в Гааге. Суд должен определить, должна ли BYD отвечать на обвинения в том, что её семиместный подключаемый гибридный SUV Ti7 нарушает права интеллектуальной собственности на Land Rover Defender.

По данным The Sunday Times, JLR подозревает BYD в обратном проектировании отдельных технологий, которые могли быть использованы в Ti7. JLR стремилась получить цифровые записи до того, как они могли быть уничтожены. В JLR и BYD отказались комментировать текущее судебное разбирательство.

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Сравнение с Defender

Автомобильные эксперты сравнивали Ti7 с Defender с тех пор, как модель поступила в продажу в Китае в сентябре прошлого года. BYD планирует вывести Ti7 на рынок Великобритании в январе по цене 47 995 фунтов стерлингов — более чем на 20 тысяч фунтов дешевле Defender.

На своём сайте BYD описывает модель как автомобиль с отчётливо угловатым профилем и массивным дизайном. Стоимость семиместного Defender 110 в Великобритании начинается от 68 465 фунтов. JLR, принадлежащая индийской Tata Motors, продала в розницу 29 500 Defender с июля по сентябрь этого года против 25 370 за аналогичный период годом ранее.

Предыдущий спор

Это не первое судебное дело JLR против китайского производителя из-за предполагаемого копирования автомобиля. В 2019 году компания выиграла процесс против Jiangling Motor Corporation, добившись прекращения продаж модели, которую считала копией своего автомобиля.

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