В Нигере, по сообщениям местных СМИ, освободили гражданок Австрии и Швейцарии, похищенных в 2025 году. После освобождения женщин самолетом доставили в Бенгази на востоке Ливии, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на ливийские СМИ.

Похищения в 2025 году

Австрийские власти идентифицировали свою гражданку как Еву Г. Ей более 70 лет. Женщину похитили в январе 2025 года в пустынном городе Агадес в центральной части Нигера. Гражданку Швейцарии, которую СМИ называют Клаудией Аббт, похитили в апреле 2025 года. По сообщениям, ей 69 лет.

Неизвестно, какая именно группировка удерживала женщин и какие требования она выдвигала. На опубликованном ливийским телеканалом al-Masar TV видео женщины выглядели физически истощенными. Deutsche Welle отмечает, что не смогла независимо верифицировать эту запись.

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Сообщения об операции

На видео обе женщины поблагодарили за освобождение заместителя главнокомандующего вооруженными силами Ливии Халифу Хафтара и его сына Саддама. По данным СМИ, Хафтар руководил операцией по освобождению. Ева Г. сказала, что находилась в заложниках год и девять месяцев, тогда как Аббт заявила, что рада снова быть свободной.

Нигер и Ливия имеют общую протяженную границу в Сахаре. В Ливии за власть соперничают признанная ООН администрация премьер-министра Абдельхамида Дбейбы и ее соперники на востоке страны, которых поддерживает Хафтар.

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