В семи штатах Нигерии в течение шести месяцев после президентских выборов 2023 года число зафиксированных нападений на гражданское население снизилось с 401 до 383, однако оценочное число погибших выросло с 549 до 759. Об этом свидетельствует анализ данных о конфликтах, проведенный Premium Times Nigeria.

Количество инцидентов, классифицированных как насилие против гражданского населения, сократилось на 4,5%, тогда как оценочное число погибших выросло на 38,3%. Исследование охватило штаты Кацина, Замфара, Сокото, Кебби, Кадуна, Нигер и Бенуэ. Для сравнения были взяты одинаковые 182-дневные периоды до и после дня голосования без учета самого дня выборов.

Рост числа погибших в Бенуэ

Наибольший рост оценочного числа погибших зафиксировали в штате Бенуэ — со 111 до 315. Увеличение на 204 человека составило почти весь совокупный прирост в 210 погибших в семи штатах.

Число зарегистрированных нападений после голосования снизилось в Кацине, Замфаре, Кадуне и Кебби. В то же время в Сокото оно выросло с 38 до 58 случаев, а в Бенуэ — с 45 до 61. В штате Нигер показатель почти не изменился: 41 инцидент до выборов и 42 после них.

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Динамика оценочного числа погибших не совпадала с числом инцидентов. В частности, в Замфаре, где количество нападений сократилось, оценочное число погибших увеличилось со 136 до 154. В Сокото этот показатель вырос с 45 до 98.

Сравнение с предыдущими выборами

В материале также сравнили периоды вокруг президентских выборов 2015 и 2019 годов. После выборов 2019 года число зафиксированных инцидентов в тех же семи штатах выросло с 83 до 147, а после выборов 2015 года — с 29 до 40.

Всего ACLED зафиксировал 69 инцидентов в пред- и послевыборные периоды вокруг выборов 2015 года, 230 — 2019 года и 784 — 2023 года. В то же время издание подчеркивает, что эти данные не доказывают причинно-следственной связи между выборами и нападениями, а изменения в доступности и количестве источников сообщений о конфликтах затрудняют прямое сравнение разных лет.

ACLED формирует оценки числа погибших на основе сообщений об отдельных инцидентах, поэтому их не следует считать независимо подтвержденными данными о количестве смертей.

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