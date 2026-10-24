В штате Замфара на северо-западе Нигерии вооруженная группировка под руководством Данкарами Гваски атаковала военную базу и площадки добычи золота в районе Биндин эмирата Дансадау. Во время нападения погибли 14 военнослужащих и сотрудников мобильной полиции, а нападавшие разграбили арсенал базы, сообщает Premium Times Nigeria.

Бегство жителей и поборы

На следующий день представители Гваски прибыли в Биндин и потребовали от общины финансовой компенсации за оружие, которое его бойцы якобы потеряли после гибели нескольких членов группировки. Жители подтвердили, что этих людей убили в Биндине, однако, по их словам, не военные, а соперничающие вооруженные группы.

После этого люди Гваски, по данным издания, убили десятки старателей в Биндине и ввели для местной общины и соседних фермерских поселений «сбор за защиту» в размере 50 млн нигерийских найр. Жители утверждают, что за две недели после нападения на базу группировка собрала с общин около 360 млн найр. Разрушение военной базы, которую местные называли единственной линией обороны города, вынудило почти все население покинуть район.

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Нападения на дороге

Отдельно жители рассказали о действиях другого главаря, известного как Рембо. По их словам, он начал нападать на уязвимые общины после того, как местные отряды самообороны в Янташе убили его подчиненных и изъяли их оружие. Люди Рембо также заложили самодельные взрывные устройства на дороге Магами—Ханнутара—Дансадау, из-за чего движение по ней остановили на три дня.

Армия Нигерии сообщила, что саперы обнаружили два места закладки взрывных устройств: один боеприпас подорвали контролируемым способом, а другой обезвредили. Однако на следующий день после разминирования люди Рембо, по данным Premium Times Nigeria, атаковали гражданскую колонну, ехавшую из Дансадау в Гусау под военным сопровождением. Несколько пассажиров погибли, а их автомобили были подожжены.

Район незаконной добычи золота

Биндин расположен возле леса Квиамбанна, который соединяет штаты Кацина, Кадуна, Кебби и Нигер. В районе действуют незаконные золотые рудники. По словам жителей и источников в сфере безопасности, прежние договоренности между группировкой Гваски, общинами и операторами рудников ранее способствовали притоку более 10 тысяч работников в Дансадау. В то же время повышение поборов с работников, по данным издания, усилило напряженность и привело к столкновениям.

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