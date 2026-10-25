Независимая национальная избирательная комиссия Нигерии (INEC) опубликовала список 18 кандидатов в президенты и их кандидатов на пост вице-президента, допущенных к выборам 16 января 2027 года. Из 22 зарегистрированных партий кандидатов не выдвинули All Progressives Grand Alliance и Youth Party, а New Nigeria Peoples Party отозвала свою президентскую номинацию в период замены кандидатов, сообщает Premium Times.

Основные претенденты

Среди допущенных кандидатов — действующий президент Бола Тинубу от All Progressives Congress, бывший вице-президент Атику Абубакар от African Democratic Congress, бывший губернатор штата Анамбра Питер Оби от Nigeria Democratic Congress, губернатор штата Ойо Сейи Макинде от Allied Peoples Movement, бывший губернатор штата Кросс-Ривер Дональд Дьюк от Peoples Redemption Party и бывший сенатор Сенди Онор от Peoples Democratic Party.

Тинубу, победивший на президентских выборах 2023 года, баллотируется на второй срок и вновь выбрал вице-президента Кашима Шеттиму своим партнером по выборам. Абубакар, занявший второе место на выборах 2023 года, идет на выборы с бывшим губернатором штата Риверс Ротими Амаэчи. Партнером Питера Оби стал бывший губернатор штата Кано Рабиу Кванквасо.

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Женщины и возраст кандидатов

В списке есть две кандидатки в президенты: Ада Оквори от National Democratic Party и Эстер Окереке от National Rescue Movement. Еще четыре женщины баллотируются на пост вице-президента: Пис Игобия от APP, Нафисат Усаку от DLA, Ханна Конто от LP и Пейшенс Кей от YPP.

Возраст кандидатов в президенты составляет от 35 до 79 лет. Самым старшим является 79-летний Атику Абубакар, а самым молодым — 35-летний Мозес Адебиси, кандидат от DLA. Возраст кандидатов в вице-президенты варьируется от 35 до 80 лет.

По данным издания, INEC может дополнить список кандидатом от Accord Party Гбенгой Олавепо-Хашимом, чью кандидатуру одобрил суд. В таком случае число претендентов на пост президента вырастет до 19.

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