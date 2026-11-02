В штате Плато в Нигерии вооруженные нападавшие атаковали военный блокпост в районе Рийом, убили одного военнослужащего и похитили две единицы оружия, сообщает Premium Times Nigeria.

Стрельба на блокпосте

Нападение произошло около 20:00 в субботу на блокпосте Сопп в Унгван-Бока, где находились военные операции Enduring Peace. По данным издания, нападавшие открыли огонь по военным с разных направлений, после чего началась перестрелка. Позднее они скрылись в кустах.

Поиск нападавших

Представитель операции Enduring Peace, капитан Чинонсо Отех, подтвердил нападение и назвал его преднамеренным и неспровоцированным. По его словам, военные нормализовали ситуацию в районе и начали операцию по поиску причастных, чтобы задержать их и вернуть похищенное оружие.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Отех также заявил, что военные усилили наблюдение, чтобы предотвратить новые нарушения безопасности и заверить местных жителей в их безопасности. Он призвал жителей сохранять спокойствие, продолжать привычную деятельность и передавать правоохранительным органам достоверную информацию, которая может помочь найти нападавших.

В части штата Плато, по информации издания, сохраняются проблемы с безопасностью: общины подвергались повторным нападениям, убийствам и похищениям людей.

Читай нас в