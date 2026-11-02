Независимая национальная избирательная комиссия Нигерии опубликовала окончательный список кандидатов на выборы в Национальную ассамблею 2027 года в штате Плато. В список вошли 12 претендентов на три сенаторских места — по четыре в каждом округе, сообщает Premium Times Nigeria.

Кандидаты в округах Плато

В Северном Плато Конгресс всех прогрессивных сил выдвинул бывшего сенатора Саймона Мвадквона. Его соперниками станут Роуз Мванти от Африканского демократического конгресса, Муса Батуре от Нигерийского демократического конгресса и Дальйоп Гвоттсон от Народно-демократической партии. В 2023 году Мвадквон баллотировался в Сенат от Народно-демократической партии.

В Центральном Плато от Конгресса всех прогрессивных сил баллотируется Битрус Касува. Его оппонентами будут Юсуф Белло от Африканского демократического конгресса, Юсуф Ишаку от Нигерийского демократического конгресса и Тимоти Голу от Народно-демократической партии.

Известные политики в списке

Действующий сенатор от Центрального Плато Дикет Планг, представляющий округ с июня 2023 года, в опубликованный список не вошел. Вместо него Конгресс всех прогрессивных сил выдвинул Касуву.

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В Южном Плато кандидатом от этой партии стал бывший губернатор штата Саймон Лалонг. С ним будут соперничать бывший министр молодежи и спорта Соломон Далунг от Африканского демократического конгресса, Питер Дандам от Нигерийского демократического конгресса и Джонбулл Шекарау от Народно-демократической партии.

Лалонг получил сенаторский мандат от Южного Плато в 2023 году после двух сроков на посту губернатора штата. Далунг работал министром развития молодежи и спорта при президенте Мухаммаду Бухари и сейчас баллотируется в Сенат от Африканского демократического конгресса.

Всего кандидаты от 21 политической партии борются за 109 мест в Сенате Нигерии. В трех округах штата Плато представлены кандидаты от четырех партий.

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