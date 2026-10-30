В Нигерии федеральное правительство начало ежемесячные выплаты по ₦50 тыс. уязвимым домохозяйствам, чтобы смягчить последствия роста стоимости жизни. О запуске программы в Абудже сообщил министр гуманитарных дел и сокращения бедности Бернард Доро, пишет Premium Times Nigeria.

Президентская программа поддержки

Выплаты будут осуществляться в рамках президентской Национальной интервенции по чрезвычайной помощи и стабилизации (NERSI). По словам министра, инициатива должна предоставить немедленную финансовую поддержку миллионам уязвимых нигерийцев.

Доро заявил, что программу ввели из-за мировой продовольственной инфляции и роста цен на товары первой необходимости, которые оказывают давление на доходы домохозяйств. Правительство планирует периодически пересматривать размер помощи с учетом изменений стоимости жизни и напрямую информировать получателей о возможных корректировках.

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Переводы через банки и мобильные кошельки

Министерство сотрудничает с лицензированными поставщиками цифровых финансовых услуг, чтобы обеспечить безопасное, своевременное и прозрачное перечисление средств. Бенефициары будут получать SMS-сообщения от этих компаний с запросом согласия перед зачислением денег на банковский счет или мобильный кошелек.

Министр подчеркнул, что для получения помощи не нужно подавать заявку, платить деньги или регистрироваться через посредников. Он также призвал граждан не передавать третьим лицам PIN-коды и банковские верификационные номера (BVN), предупредив о риске мошенничества.

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