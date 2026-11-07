В Нигерии в возрасте 71 года умер ветеран киноиндустрии Нолливуда Дивайт Икпечукву. По данным семейных источников, актер умер в четверг, а в пятницу его смерть подтвердил президент Гильдии актеров Нигерии Абубакар Якубу, пишет Premium Times Nigeria.

Якубу сообщил о смерти Икпечукву в Instagram и назвал его легендой. По данным издания, актер некоторое время болел, однако обстоятельства его смерти оставались невыясненными. Информацию о похоронах на момент публикации также не обнародовали.

Карьера в кино

Икпечукву пришел в актерство через телевидение: его пригласили в постановку Second Chance нигерийского телевидения. В полнометражном кино он дебютировал в 1998 году, сыграв традиционного правителя в картине Evil Men режиссера Чико Эджиро. В фильме также снимались Пит Эдочи, Алекс Усифо и Лиз Бенсон.

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За более чем 25 лет карьеры актер стал известен ролями старейшин, традиционных правителей и других авторитетных персонажей. Он снимался, в частности, в фильмах The August Meeting, The Guilty, Royal Palace, Across the River, Python King, Omera и Ìjé Love. В картине Ìjé Love 2022 года он исполнил роль короля Обумнеме.

Футбол, радио и работа в гильдии

До актерской карьеры Икпечукву занимался футболом, работал спортивным комментатором на радио и менеджером футбольных команд. В 1970-х годах он играл на позиции правого вингера, выступал за Blue Diamonds of Nsukka и Kaduna Rocks, а также был капитаном футбольной команды Kaduna State Polytechnic, победившей на Нигерийских политехнических играх 1976 года.

Икпечукву также был первым председателем отделения Гильдии актеров Нигерии в штате Энугу. На этой должности он организовывал семинары для начинающих актеров и призывал их развивать профессиональные навыки и не спешить с обретением популярности.

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