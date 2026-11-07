В Нигерии сообщество Goalkeepers в партнерстве с Gatefield представило отчет Make This Matter, посвященный развитию искусственного интеллекта с учетом местных потребностей, данных и равного доступа к технологиям. Документ является нигерийским синтезом глобального отчета Goalkeepers за 2026 год, сообщает Premium Times.

Авторы отчета рассмотрели возможности применения ИИ в здравоохранении, образовании и сельском хозяйстве. В то же время они предупредили, что развитие технологий, определяемое только рыночными интересами, может быть прежде всего ориентировано на состоятельное англоязычное городское население, оставляя без внимания недостаточно обеспеченные сообщества.

Акцент на данных и доступности

В отчете следующие 12–18 месяцев названы важным периодом для того, чтобы технологии искусственного интеллекта разрабатывались в соответствии с потребностями нигерийцев, а не только продвигались на местный рынок. Инициатива планирует использовать выводы документа для взаимодействия с ключевыми заинтересованными сторонами и продвижения национальных стратегий ИИ.

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Среди приоритетов названы развитие цифровой публичной инфраструктуры, доступ к местным вычислительным ресурсам и открытым наборам местных данных. Авторы также подчеркнули потребность в системах ИИ, которые будут поддерживать нигерийские языки, в частности нигерийский пиджин, а также в правилах управления данными для защиты цифрового суверенитета страны.

Применение в социальной сфере

Отдельное внимание уделено применению ИИ в здравоохранении, образовании и аграрном секторе. В отчете отмечается, что в Нигерии один врач приходится на 2 500 человек, тогда как в странах с высокими доходами — один на 200 человек. ИИ предлагают использовать для сокращения рутинных административных задач и поддержки сортировки пациентов, что могло бы снизить нагрузку на медицинских работников.

Инициатива также намерена найти и поддержать более 25 нигерийских разработчиков, исследователей и новаторов в сфере ИИ. Среди уже отмеченных проектов — платформа Kem AI от mDoc, Schoola и Curri AI. Их планируют связывать с государственными учреждениями и филантропическими донорами для распространения проверенных решений в государственных системах на уровне штатов.

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