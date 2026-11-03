Комитет по пересмотру Конституции Национальной ассамблеи Нигерии предложил создать 74 дополнительных места для женщин в двух палатах федерального парламента. Инициатива предусматривает по 37 новых мандатов в Сенате и Палате представителей.

О предложении заявил лидер Сената Опейеми Бамиделе, который также является заместителем председателя сенатского комитета по пересмотру Конституции. По данным Premium Times, парламентарии уже рассматривают законопроект о специальных местах для женщин в Национальной ассамблее и законодательных органах штатов.

Места в обеих палатах

В случае одобрения каждый из 36 штатов Нигерии, а также Федеральная столичная территория получат по одному дополнительному месту в Сенате и Палате представителей. Комитет также предложил добавить по три специальных места для женщин в законодательные ассамблеи каждого штата. Эти места не должны вытеснять действующие выборные места.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Бамиделе отметил, что предложенный механизм должен действовать 16 лет, то есть в течение четырех избирательных циклов, после чего его должны комплексно пересмотреть.

Требуется согласие штатов

По словам Бамиделе, федеральные законодатели уже взаимодействуют с парламентами штатов, поскольку их согласие необходимо для внесения конституционных изменений. Он назвал специальные места не партийной инициативой, а способом расширить участие женщин в политической жизни и государственном управлении.

Женщины исторически занимают незначительную долю мест в Национальной ассамблее Нигерии, хотя составляют почти половину населения страны. Сторонники резервирования мандатов считают, что это поможет преодолеть барьеры для участия женщин в выборах, в частности высокую стоимость кампаний, практики выдвижения кандидатов партиями, дискриминацию и гендерно обусловленное насилие. В то же время критики ставят под сомнение соответствие таких мест принципу равного представительства и подчеркивают необходимость реформировать политические партии и избирательную систему.

Читай нас в