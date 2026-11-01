Палата представителей Нигерии начала рассмотрение законопроекта о регулировании авансовой арендной платы и защите арендаторов на Федеральной столичной территории, в которую входит Абуджа. Документ HB.2839 прошёл первое чтение 22 октября. Он предусматривает запрет владельцам жилья, агентам и управляющим недвижимостью принудительно требовать от арендатора оплату вперёд более чем за 12 месяцев.

Как сообщает Premium Times, законопроект не отменяет авансовую оплату и не обязывает владельцев принимать ежемесячные платежи. В то же время требование оплатить вперёд два или три года аренды может стать правонарушением, если документ примут. Арендатор сможет добровольно заплатить за период более года, но только если сам выступит с таким предложением, без принуждения, угроз или дискриминации, а договорённость будет зафиксирована письменно.

Договоры и возврат средств

Проект закона также обязывает владельцев или их уполномоченных агентов заключать письменные договоры аренды. В них должны быть указаны размер и график оплаты, срок аренды, депозиты, комиссии, другие платежи, а также права и обязанности сторон. До заключения договора арендатору должны сообщить характер, сумму и правовое основание обязательных сборов, а после платежа — выдать квитанцию или электронное подтверждение.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Законопроект предусматривает создание Управления по регулированию аренды и защите арендаторов Федеральной столичной территории. Оно будет рассматривать жалобы, проводить проверки, содействовать медиации, выдавать предписания о соблюдении требований и сможет предписывать возврат незаконно полученных средств. Арендатор, уплативший аванс с нарушением лимита, сможет обратиться в этот орган с заявлением о возврате средств. Решения можно будет обжаловать в Высоком суде Федеральной столичной территории.

Штрафы и пределы регулирования

За умышленное требование или получение незаконной авансовой платы законопроект предлагает штрафы от ₦500 тыс. до ₦5 млн для физических лиц и от ₦5 млн до ₦20 млн для юридических лиц. Суд также сможет обязать вернуть средства, компенсировать доказанные убытки и оплатить судебные расходы. Отдельно документ запрещает незаконное выселение, в том числе угрозы, насилие, отключение необходимых услуг, смену замков или повреждение имущества арендатора без законных оснований.

В то же время инициатива не устанавливает предельную стоимость аренды, не ограничивает её повышение при продлении договора и не устанавливает максимальные агентские или договорные комиссии. Владелец по-прежнему сможет требовать оплату за полный год вперёд. После первого чтения законопроект должен пройти дальнейшие этапы рассмотрения в Палате представителей, Сенате и получить подпись президента, прежде чем его положения смогут вступить в силу.

Читай нас в