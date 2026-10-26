В Нигерии Бюро кодекса поведения (CCB) начало расследование в отношении семи лиц, упомянутых в журналистских расследованиях Panama Papers и Pandora Papers. Речь идет о возможном владении незадекларированными офшорными активами и бизнес-интересами во время пребывания на государственных должностях, сообщает Premium Times Nigeria.

По данным издания, дела передали сотрудникам CCB в отношении бывшего губернатора штата Анамбра Питера Оби, бывших председателей Сената Буколы Сараки и Дэвида Марка, бывшей министра авиации Стеллы Одуа, покойного бывшего губернатора штата Байелса Диприе Аламиейесиги, бывшего губернатора штата Дельта Джеймса Ибори и отставной судебной чиновницы Стеллы Огхене. Источник в CCB заявил, что бюро планирует проверить всех нигерийских должностных лиц, упомянутых в Panama Papers и Pandora Papers.

Проверка офшорных активов

В сентябре CCB сообщило, что изучает материалы о возможных незадекларированных офшорных активах и деловых интересах государственных служащих. Бюро отметило, что будет действовать в соответствии с установленной процедурой, но не раскрыло подробностей, сославшись на конфиденциальность проверок. Помощник председателя CCB также подтвердил Premium Times Nigeria, что ведомство расследует дела нигерийских должностных лиц, названных в международных журналистских расследованиях.

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В 2021 году Premium Times Nigeria писало, что Питер Оби после вступления в должность губернатора штата Анамбра в течение 14 месяцев оставался директором британской компании NEXT International (UK) Limited. Расследование также поднимало вопросы о недекларировании им определенных офшорных активов и использовании зарубежного банковского счета. По данным издания, Оби не отрицал утверждения о несоблюдении требований относительно декларирования активов, иностранного счета и директорской должности, заявив, что не знал о необходимости декларировать активы, которыми владеет совместно с другими лицами.

Данные Panama Papers

Panama Papers, обнародованные в 2016 году, основывались на утечке документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca. В материалах упоминались, в частности, Букола Сараки и Дэвид Марк. Premium Times Nigeria сообщало, что семья Сараки имела как минимум четыре актива, оформленных через офшорные структуры и не задекларированных CCB. Документы Panama Papers также связывали Дэвида Марка как минимум с восемью действующими компаниями на Британских Виргинских островах в период его работы на государственных должностях.

В Pandora Papers издание также описывало офшорные интересы Стеллы Одуа и Стеллы Огхене. Согласно расследованию, Одуа через зарегистрированную на Сейшельских островах компанию приобрела четыре объекта недвижимости в Лондоне общей стоимостью 6,7 млн фунтов стерлингов. Владение офшорными компаниями само по себе не является незаконным, однако нигерийские правила ограничивают участие должностных лиц в управлении частным бизнесом, а также запрещают определенным законом категориям должностных лиц иметь или вести зарубежные банковские счета.

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