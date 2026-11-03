В Нигерии смещённый традиционный правитель Ипетумоду в штате Осун Джозеф Олойеде подал иск против губернатора штата Адемолы Аделеке и других должностных лиц. Он просит суд не допустить назначения нового Апетумоду — традиционного правителя Ипетумоду — до рассмотрения основного иска.

Иск против назначения преемника

Как сообщает Premium Times со ссылкой на Punch, Олойеде обратился в Высокий суд штата Осун в Иле-Ифе вместе с тремя представителями королевской семьи Латимогун из правящего дома Арибиле в Ипетумоду. Дело зарегистрировали под номером HIF/50/2026.

В заявлении от 16 сентября 2026 года истцы просят выдать промежуточный судебный запрет, который не позволит ответчикам, их представителям или агентам заполнить вакантную должность либо назначить другого человека вместо Олойеде до разрешения основного иска.

Олойеде утверждает, что губернатор и соответствующие должностные лица штата не сообщали ему о каких-либо нарушениях до его смещения. В иске упоминается приказ о смещении от 7 мая, который, по утверждению заявителя, газета The Guardian опубликовала 11 мая.

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Заседание перенесли

Слушание по делу отложили из-за спора о вручении сторонам уведомлений о заседании. В суде присутствовали только адвокат истцов О. Огбеве и представитель пятого ответчика Соджи Ойетаю.

Судья Дапо Адениджи назначил следующее заседание на 21 января 2027 года и постановил выдать и вручить ответчикам новые судебные уведомления.

Причина смещения

По данным Premium Times, Олойеде, имеющий гражданство США и Нигерии, в августе 2025 года был приговорён в США к 56 месяцам лишения свободы по делу о мошенничестве со средствами фонда помощи в связи с COVID-19 на 4,2 млн долларов. После получения в мае заверенной копии решения американского суда власти штата Осун сместили его с должности, объявили трон Апетумоду вакантным и заявили о начале процедуры назначения нового правителя.

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