Военные Нигерии заявили об освобождении 125 похищенных людей в ходе операций в различных регионах страны с 6 по 12 ноября. По данным штаба обороны, военные также убили восемь человек, которых назвали террористами, и задержали десять предполагаемых пособников и поставщиков логистического обеспечения, сообщает Anadolu Agency.

По словам директора оборонных медиаопераций генерал-майора Майкла Оноджи, во время операций также сдались 12 человек, которых военные назвали террористами, а также члены их семей.

Крупнейшая операция в штате Борно

Наиболее масштабное освобождение произошло в штате Борно на северо-востоке Нигерии. Военные сообщили об освобождении 119 путешественников, которых 6 ноября похитили на дороге Дутсен-Кура — Булазарма — Камуя в Буратай, в районе местного самоуправления Биу.

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По информации военных, подразделения преследовали нападавших по дороге Мангари — Доро, после чего те оставили пленных. Среди освобожденных были 69 мужчин, 35 женщин и 15 детей. В районе операции также обнаружили самодельные взрывные устройства.

Операции в других штатах

В штате Замфара военные сообщили об освобождении похищенных людей в ходе отдельных операций. Еще людей освободили после нападения на пассажиров на дороге Комбо — Гурусу в районе местного самоуправления Буккуюм. Водителя, которого похитили вместе с пассажирами, военные нашли мертвым.

Военные также сообщили о рейдах на предполагаемые укрытия вооруженных группировок в штатах Баучи, Плато, Тараба, Бенуэ, Насарава, Нигер, Квара и Ойо. По их данным, в ходе операций изъяли оружие и боеприпасы и ликвидировали лагеря группировок. В штате Нигер подразделения в национальном парке озера Кайнджи подорвали пять самодельных взрывных устройств, отбили две атаки и убили двух человек, которых назвали подозреваемыми террористами.

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