Власти Нигерии заявили, что в стране работают около 160 станций заправки сжатым природным газом (CNG), а еще 170 объектов находятся на разных этапах развития и лицензирования. Об этом во время открытия интегрированной CNG-заправки в Кару сообщил глава Президентской инициативы по сжатому природному газу Исмаил Ахмед.

Как пишет Premium Times Nigeria, менее чем за два года инициатива привлекла примерно $2,6 млрд частных инвестиций. Ахмед назвал интерес инвесторов свидетельством того, что рынок CNG в стране вышел за пределы начального этапа развития.

Новые объекты и транспорт

По словам Ахмеда, часть станций ожидает согласований и лицензий от Нигерийского регулирующего органа среднего и нижнего сегментов нефтегазового сектора NMDPRA. Президент Бола Тинубу также поручил развернуть дополнительную инфраструктуру: 1 500 единиц в феврале и еще 500 в августе. Их ожидают ввести в эксплуатацию в этом году и в начале следующего.

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Глава инициативы утверждает, что на отдельных маршрутах в Абудже, Лагосе, Кано, а также между Кано и Кациной использование автобусов на CNG снизило стоимость проезда на 30–40%. По его словам, на некоторых направлениях пассажиры, ранее платившие от 3 000 до 4 000 найр, теперь платят около 1 500 найр. В то же время Ахмед признал, что имеющегося парка CNG-транспорта пока недостаточно для спроса.

Заправка в Кару

Открытая в Кару станция объединяет компрессор и топливораздаточное оборудование в одном комплексе и имеет колонки с двойными соплами, позволяющие заправлять транспорт с двух сторон. Генеральный директор Rolling Energy Limited Мубарак Данбатта сообщил, что она может обслуживать примерно 150 автомобилей в день в зависимости от размера баллонов и давления. Центр переоборудования автомобилей при станции рассчитан примерно на 12 транспортных средств ежедневно.

Постоянный секретарь Государственного дома Нигерии Темитопе Фашедеми заявил, что объект создали на месте заброшенного топливного депо. По его словам, Государственный дом предоставил площадку и существующую инфраструктуру, а частный партнер профинансировал восстановление и модернизацию комплекса.

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