Палата представителей Нигерии приняла резолюцию с призывом к федеральному правительству сохранить первоначальный маршрут прибрежного шоссе Лагос—Калабар через штат Ондо и коридор Эскравос—Огойе—Угбородо в штате Дельта. Депутаты призвали пересмотреть предложенное изменение трассы, из-за которого дорога может обойти ряд прибрежных общин.

Как сообщает Premium Times, инициативу внес депутат Томас Эрейитоми, представляющий штат Дельта. Законодатели заявили, что перенос дороги вглубь страны может навредить первоначальным целям проекта — улучшению транспортного сообщения, торговли и созданию экономических возможностей в регионе.

Причины изменения маршрута

Прибрежное шоссе должно соединить общины и экономические центры вдоль атлантического побережья Нигерии — от Лагоса до Калабара в штате Кросс-Ривер. Изначально проект предусматривал создание коридора протяженностью около 700 километров.

Федеральное правительство объясняло возможные изменения на отдельных участках сложным рельефом, наводнениями, слабыми грунтами и климатическими рисками. Министр работ Дейв Умахи заявил, что на соответствующем участке правительство планирует использовать части существующей дороги East-West Road, не отказываясь от более широкого проекта прибрежного шоссе.

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Предложения депутатов

Палата представителей считает, что любые изменения маршрута должны пройти независимую оценку инженерных потребностей, экологических последствий, социально-экономического воздействия и совокупной стоимости в течение всего срока эксплуатации дороги.

Эрейитоми отметил, что первоначальный маршрут улучшил бы доступ к общинам и объектам нефтегазовой инфраструктуры, включая резервуарный парк Chevron и завод Escravos Gas-to-Liquids. Он также призвал учесть затраты на дополнительную протяженность дорог, мосты, укрепление грунтов, природоохранные меры, компенсации, защиту от наводнений и дальнейшее обслуживание.

Депутат Марк Эссет предложил, чтобы Министерство работ представило Палате оценку воздействия шоссе на окружающую среду. Другой депутат, Адеморин Куйе, призвал обеспечить альтернативное сообщение для общин, которые могут быть отрезаны от основной дороги, в частности посредством укрепленных прибрежных подъездных дорог.

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