В Дутсин-Ма, штат Кацина, Нигерия, 26 октября 2026 года вооруженные нападавшие застрелили религиозного учителя шейха Яхью Ибрагима Масуссуку и Адаму Абубакара. Один из знакомых шейха назвал Абубакара его близким другом. Как сообщает Premium Times Nigeria, нападение произошло возле дома Масуссуки в районе Карамбанин Дан Абба, Бакин Касува.

По данным полиции, на мужчин напали двое вооруженных людей, ехавших на мотоцикле. Правоохранители указали, что стрельба произошла примерно в 19:30. В то же время сосед погибшего Алию Ладан сообщил изданию, что услышал выстрелы около 20:30, после вечерней молитвы иша.

Свидетельство соседа

По словам Ладана, он видел, как Масуссука выходил из дома, а после нескольких выстрелов нашел его на земле. Сосед вызвал помощь и участвовал в перевозке мужчины в больницу. Полиция сообщила, что врач констатировал смерть Масуссуки и Абубакара в больнице.

Жена учителя Фатима рассказала изданию PUNCH, что вернулась в дом за сумкой, которую забыл ее муж, когда услышала четыре выстрела.

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Сорванное занятие и расследование

Тем же вечером ученик и соратник Масуссуки Абдулрахим Сабию готовил студию в районе Хаин-Гада, где шейх регулярно проводил вечерние занятия. Сабию включил кондиционер и ждал учителя между 20:30 и 20:40, однако вместо этого получил известие о стрельбе.

Один из знакомых, осведомленный о событиях после нападения, также сообщил о ранениях водителя по имени Сулейман и женщины, а также о повреждении автомобиля Toyota RAV4. Издание отметило, что не смогло независимо проверить тяжесть травм или осмотреть автомобиль, а первоначальное заявление полиции не содержало сведений о других пострадавших.

Экстремистская группировка Ansaru заявила об ответственности за нападение, однако это заявление независимо не подтвердили. Полиция публично не установила личности нападавших. Комиссар полиции Али Фаге поручил тактическим и оперативным подразделениям расследовать убийства и разыскать причастных. Президент Нигерии Бола Тинубу осудил убийства и распорядился провести тщательное расследование.

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