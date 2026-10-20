В штате Борно на северо-востоке Нигерии полиция задержала пятерых мужчин в возрасте от 21 до 44 лет из-за футболок с лозунгом «Tinubu Must Go!» против президента Болы Тинубу. Им предъявили обвинения в преступном сговоре, подстрекательстве к беспорядкам, нарушении общественного порядка и хулиганстве.

Как сообщает Deutsche Welle, полиция заявила, что задержания произошли во время обычного патрулирования. Правоохранители также утверждают, что обнаружили у мужчин вещества, которые считают предположительно незаконными наркотиками, а также другие предметы. Полиция подчеркнула, что их не преследуют за политические взгляды.

Встречу движения заблокировали

Через две недели после задержаний полиция северного штата Кано перекрыла доступ к месту запланированной встречи участников движения «Tinubu Must Go!». Правоохранители объяснили свои действия соображениями общественной безопасности.

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Amnesty International, как передаёт AFP, заявила, что задержанные были сторонниками оппозиционного Африканского демократического конгресса. Исполнительный директор Amnesty International в Нигерии Иса Сануси назвал эти действия тревожной тенденцией подавления права на свободу объединений и выражения мнений. По его словам, люди имеют право поддерживать или не поддерживать политические партии и кандидатов.

Причины недовольства

Движение «Tinubu Must Go!» выступает против нынешней администрации президента Тинубу и заявляет о намерении мобилизовать сторонников перед президентскими выборами в Нигерии в январе 2027 года. Его требования касаются не только смены власти: страна переживает один из самых тяжёлых экономических кризисов последнего времени на фоне высоких цен на продукты, инфляции и резкого роста транспортных расходов.

В северных регионах Нигерии также сохраняется сложная ситуация с безопасностью, особенно в сельской местности. Более десяти лет группировка «Боко Харам» и её фракции ведут вооружённое восстание против государства, что, по данным DW, привело к гибели сотен тысяч человек и перемещению миллионов жителей.

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