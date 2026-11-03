В нигерийском штате Насарава военные и сотрудники Службы государственной безопасности задержали Мукаилу Илиясу, которого силовики подозревают в похищениях людей, во время получения 200 тыс. найр. По данным Premium Times, задержание произошло 29 октября в Акваби, в районе местного самоуправления Эггон.

Совместная операция

Исполняющий обязанности офицера по медиаинформации Объединенной оперативной группы Operation Whirl Stroke Ахмад Зубайру сообщил, что сотрудники Службы государственной безопасности предупредили военных сектора 2 об угрозе женщине.

По его словам, у женщины якобы требовали 200 тыс. найр, угрожая похищением в случае отказа заплатить деньги. После этого военные и сотрудники службы безопасности провели совместную операцию по задержанию подозреваемого.

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Передача денег

Как отметил Зубайру, один из военнослужащих действовал под прикрытием, выдавая себя за человека, который должен был передать деньги. Илиясу задержали во время получения средств, которые изъяли правоохранители.

Подозреваемого передали Службе государственной безопасности для дальнейшего расследования и возможного уголовного преследования. Командующий Operation Whirl Stroke и командир 5-й дивизии нигерийской армии Мозес Гара отметил координацию военных и сотрудников службы безопасности и призвал их продолжать обмен разведывательной информацией.

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