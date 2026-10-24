В городе Сулея штата Нигер в Нигерии полиция нашла брошенный автомобиль Toyota Highlander и двух детей в возрасте 8 и 12 лет, которые пропали вместе с машиной 19 октября. Автомобиль обнаружили вдоль трассы Абуджа—Кадуна, дети не пострадали, сообщает Premium Times.

По данным полиции, отец привёз детей в государственную школу в Сулее, чтобы оформить их на обучение, однако их не приняли из-за неполного пакета документов. Мужчина оставил автомобиль на обочине, передал ключи детям и пошёл в соседний компьютерный центр сделать копии документов. Вернувшись, он не нашёл ни автомобиля, ни детей.

Сообщение об исчезновении поступило в подразделение полиции в Маже примерно в 10:32. Правоохранители опросили охранников школы и начали поиски вдоль трассы. По информации полиции, дети рассказали, что уснули, ожидая отца. Автомобиль с номером ABJ 810 GZ изъяли и обыскали, расследование продолжается.

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Другие задержания

В криминальном бюллетене полиции штата также сообщается о задержании 30-летнего Белло Дарлингтона в районе Майкункеле города Минна. По версии полиции, его подозревают в кибербуллинге, распространении ложной информации и клевете из-за видео в TikTok-аккаунте wethepeoplegovernment. Правоохранители утверждают, что в одном из роликов он обвинил комиссара полиции и руководителя одного из учреждений в сговоре с целью лишения человека жизни. Другие видео с аккаунта проверяются.

Также полиция задержала 28-летнюю Сафию Тукур. По данным правоохранителей, её подозревают в том, что во время бытового конфликта 15 октября в районе Дарусалам в Минне она нанесла мужу глубокий порез острым предметом. Пострадавшего доставили в больницу, женщине предъявили обвинение и оставили под стражей на время судебного разбирательства.

Мотоцикл и коровы

Отдельно полиция сообщила о задержании мужчины, которого подозревают в попытке украсть мотоцикл Bajaj с номером MNA 66 US в районе Масаба. Мотоцикл изъяли, а правоохранители разыскивают предполагаемого сообщника Алию Бабу-Ндачико. В Мокве задержали 57-летнего Юсуфа Сани по подозрению в хранении двух украденных коров. По данным полиции, он заявил, что получил животных на хранение от разыскиваемого Абдуллахи Данда-меги.

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