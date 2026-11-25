В Германии Федеральный союз защиты прав потребителей (vzbv) подал иск о прекращении нарушений против Luxottica Group, производителя очков Ray-Ban, а также начал судебную процедуру против Meta. Организация считает, что встроенные камеры смарт-очков могут позволять делать фото и видео людей так, что они этого не заметят. Как сообщает Tagesschau, иск против Luxottica подали в Высший земельный суд Берлина.

Претензии по защите данных

Смарт-очки Meta и Ray-Ban оснащены камерами, микрофонами, динамиками и функциями искусственного интеллекта. С помощью голосовых команд пользователи могут делать фото и видео, задавать вопросы ИИ и получать информацию об окружающей обстановке. Об активной записи сообщает небольшой световой индикатор на оправе.

В vzbv считают такой сигнал недостаточным. По словам члена правления организации Рамоны Поп, посторонним людям сложно понять, обрабатываются ли их данные и каким образом. Они также могут не знать, используются ли эти данные для обучения систем искусственного интеллекта, и почти не имеют возможности реализовать права на защиту персональных данных или возразить против их обработки.

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Риски для владельцев очков

Защитники прав потребителей заявляют, что в интернет-магазине Ray-Ban покупателей недостаточно информируют об ограничениях на использование очков в общественных местах. При определенных условиях человек, собирающий персональные данные других лиц с помощью очков, может быть привлечен к ответственности по правилам Общего регламента ЕС по защите данных. В vzbv предупредили, что съемка в метро или ресторане в худшем случае может привести к штрафу со стороны органов защиты данных.

Организация также назвала вводящими в заблуждение рекламные заявления Meta, которые, по ее мнению, создают впечатление, будто всеми заявленными функциями можно беспрепятственно пользоваться в повседневной жизни. Meta сообщила, что исковое заявление ей еще не поступило, и указала на механизмы защиты: индикатор записи невозможно отключить, а камера деактивируется, если ее закрыть или попытаться изменить ее работу.

В то же время смарт-очки могут быть полезны людям с нарушениями зрения: ИИ способен описывать им окружающую обстановку или читать тексты вслух.

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