В Германии атаковали цифровые аккаунты граждан — Anadolu Agency

В Германии неизвестные лица в понедельник осуществили массовые автоматизированные попытки входа в цифровые учетные записи граждан в системе BundID. Об инциденте сообщило Федеральное ведомство по информационной безопасности Германии, передает Anadolu Agency.

Учетные данные из утечек

Атакующие пытались получить несанкционированный доступ к учетным записям, проверяя комбинации имен пользователей и паролей, которые ранее попали в утечки. Такой метод называют credential stuffing: он предполагает массовое тестирование скомпрометированных учетных данных.

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Представитель Федерального ведомства по информационной безопасности подтвердил, что учреждению известно об инциденте в сфере IT-безопасности, связанном с аккаунтами BundID. По данным ведомства, из-за автоматизированных массовых попыток авторизации пользователи были заблокированы в своих учетных записях.

Код по электронной почте

В понедельник утром чиновники временно отключили возможность входа по паролю. Во второй половине дня ее восстановили с новым требованием: пользователи, входящие по имени пользователя и паролю, должны дополнительно ввести одноразовый код безопасности, отправленный по электронной почте.

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