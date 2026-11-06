В земле Бранденбург на востоке Германии, вблизи польской границы, у дикой гусыни выявили вирус птичьего гриппа. Заражённое животное нашли в районе Одер-Шпрее, сообщает RMF24 со ссылкой на Министерство сельского хозяйства Бранденбурга и агентство Reuters.

Вспышка H5N1 на ферме индеек

Ещё один очаг высокопатогенного гриппа птиц H5N1 подтвердили в районе Росток в земле Мекленбург — Передняя Померания. Вирус выявили на ферме в общине Лален-дорф, где содержали около 6 тысяч индеек. Всё поголовье ликвидировали.

Вокруг хозяйства местные власти определили защитную зону радиусом три километра и зону наблюдения радиусом 10 километров. Для птицеводов в этих районах ввели специальные ограничения, призванные не допустить распространения вируса на другие хозяйства.

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Ограничения на севере Германии

4 ноября H5N1 также подтвердили на племенной ферме индеек в Дорнуме, в районе Аурих в Нижней Саксонии. Там содержали около 6 тысяч птиц; вокруг объекта также установили ограничительные зоны и готовили ликвидацию стада.

В земле Шлезвиг-Гольштейн районы Дитмаршен и Нордфрисланд ввели обязанность содержать птицу в закрытых помещениях после выявления вируса у диких птиц и подтверждения очагов на фермах. В Дитмаршене требование распространяется на хозяйства со стадами от 50 птиц, а в зонах повышенного риска вдоль побережья и реки Айдер — на всех владельцев птицы.

Высокопатогенный грипп птиц чаще всего фиксируют осенью, когда перелётные птицы перемещаются на юг. Дикие птицы могут переносить вирус и представлять угрозу для птицеферм.

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