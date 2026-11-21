В Германии организованный государством базовый фондовый продукт для частных накоплений на дополнительную пенсию, вероятно, не будет готов к началу реформы 1 января 2027 года. Представитель Федерального министерства финансов заявил, что этот продукт станет доступен «вероятно только после старта», сообщает Der Spiegel. По данным Redaktionsnetzwerk Deutschland со ссылкой на правительственные круги, его могут ввести не ранее следующего лета.

Необходимо постановление Минфина

Пока государственного стандартного варианта нет, вкладчикам придется выбирать предложения банков, фондовых компаний или страховщиков. Они также будут предлагать стандартные продукты и портфели с фондами акций или облигаций на выбор.

Функции провайдера государственного варианта потенциально могут выполнять Бундесбанк, банковская группа KfW или Немецкое пенсионное страхование. Для этого Министерство финансов должно подготовить отдельное постановление, работа над которым продолжается дольше, чем ожидалось. В ведомстве заявили, что продолжают изучать, как надлежащим образом реализовать этот механизм. Закон о дополнительном частном пенсионном обеспечении вступил в силу в конце мая.

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Какую поддержку предусматривает реформа

С 2027 года граждане смогут копить средства на пенсию через индексные фонды ETF, фонды акций и облигации. При взносах до 360 евро в год государство будет доплачивать 50 центов за каждый внесенный евро. Для взносов от 360 до 1800 евро доплата составит 25 центов за евро, а максимальная базовая государственная поддержка достигнет 540 евро в год.

Для семей также предусмотрена доплата 300 евро в год за каждого ребенка. Полный размер этой надбавки можно будет получить при ежемесячных взносах от 25 евро. Потребительские центры призвали Минфин как можно скорее представить необходимое постановление, поскольку большое количество частных продуктов может отпугивать людей. Эксперты советуют подождать, пока станут понятны условия и расходы по сберегательным продуктам: даже при открытии депозитарного счета в конце 2027 года можно будет получить полную государственную поддержку за этот год.

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