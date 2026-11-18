В Германии для запуска малого бизнеса необходимо пройти процедуры, которые в среднем занимают 3942 часа, или почти 500 восьмичасовых рабочих дней. Это самый высокий показатель среди 27 стран, охваченных Index of Bureaucracy 2026, сообщает Euronews.

Почти в 18 раз дольше, чем во Франции

Индекс подготовил Adam Smith Center for Economic Freedom при Международном университете Флориды. Он подсчитывает время, необходимое небольшой компании для прохождения процедур, требуемых для начала законной деятельности: от регистрации до получения местных разрешений, с учетом времени ожидания согласований.

Исследование не является рейтингом всех стран ЕС: оно охватывает 27 государств, в том числе 20 стран Латинской Америки и Карибского бассейна, пять стран ЕС, Великобританию и Украину. Франция заняла первое место с показателем 223 часа, или примерно 28 рабочих дней. Таким образом, в Германии процесс занимает почти в 18 раз больше времени.

Показатель Италии составляет 303 часа, Португалии — 335 часов, а Испании — 707 часов. Средний показатель для всех 27 стран составляет 1638 часов, что равно примерно девяти с половиной месяцам при условии восьмичасового рабочего дня.

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Разрешения и регистрация

На муниципальные разрешения и регистрацию в Германии приходится около 2400 часов, еще примерно 1440 часов занимают процедуры идентификации и внесения в реестры. Ведущая автор исследования Сари Леви-Карсьенте пояснила, что значительную часть нагрузки создают сложные местные требования, взаимодействие торговых ведомств с многочисленными муниципальными подразделениями, бумажные документы и последовательные согласования.

Показатель Германии является средним для трех типов бизнеса с учетом доли соответствующих секторов в экономике. Для фермы по выращиванию свиней и зерновых или производителя станков процедура может занять 8633 часа, в том числе из-за получения полного экологического разрешения. Для автодилера с ремонтной мастерской индекс приводит показатель в 2056 часов.

По оценке исследования, чрезмерная бюрократия может сдерживать создание компаний и подталкивать часть предпринимателей к неформальной экономике. В то же время авторы предостерегают, что цифровизация сама по себе не решит проблему, если она лишь автоматизирует неэффективные процедуры.

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